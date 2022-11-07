محافظ الإسكندرية: زراعة 1065 شجرة و17 ألف متر مسطحات خضراء بطول محور المحمودية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه في إطار زيادة المسطحات الخضراء وخاصة على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية لتقليل من معدلات التلوث، فقد قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بزراعة 1065 شجرة متنوعة ما بين مثمرة وغير مثمرة بالإضافة إلى زراعة 17 ألف متر نجيل بالأحواض والجزر الوسطي لزيادة المسطحات الخضراء على طول محور المحمودية بصفته طريق رئيسي ومحوري يخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية بالمحافظة.

وذلك في إطار رؤية مصر وتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة التوعية البيئية والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية بإيجابية وتنفيذ مبادرات للحد من الآثار الناجمة عن التغييرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.

وأضاف المحافظ؛ أن الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة قامت بزراعة النخيل بشارع المستجد و متفرعاته بنطاق حى المنتزة أول بعد ازالة تجمعات القمامة بالكامل؛ حيث تمت زراعة نحو 238 نخلة وجار استكمال العمل وصولا إلى 500 نخلة، كما تم إعادة الشىء لأصله وإصلاح التلفيات بشبكة الرى بالمسطحات الخضراء أمام مستشفى الشرطة فضلا عن رفع كفاءة المسطح الأخضر.

وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.