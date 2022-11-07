محافظ أسوان يتفقد ساحة تخريد السيارات المتقادمة وإحلالها بجديدة تعمل بالغاز.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، ساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة وذلك بحى صالح حرب بأبو الريش والتى تقع على مساحة 2560 م2، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ضمن محافظات المرحلة الأولى.

رافق محافظ أسوان، خلال جولته نائبه أحمد شعبان، والقيادات التنفيذية والأمنية، ووجه المحافظ إلى ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة الرئاسية، والتأكد من مناسبتها واستيفائها لهذه الاشتراطات.

وكلف "عطية"، باختيار ساحة أخرى بمدينة أسوان الجديدة لتصبح مركز لاستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد بأبو الريش، وهو الذى سيتوازى مع اختيار كوادر بشرية للقيام بالأعمال التنفيذية داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، مع إيجاد الحلول السريعة لتجاوز أى عقبات أو تعقيدات روتينية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.



جانب من جولة محافظ أسوان



محافظ أسوان خلال الجولة