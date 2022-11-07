محافظة الإسكندرية: إجراء أي تعاقد مع الأفراد والشركات من خلال الفاتورة الإلكترونية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن شروط التقدم للتعاقدات بدءا من شهر ديسمبر، حيث يتم التعاقد للأفراد والشركات المتعاملين مع إدارة التعاقدات التابعة للإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية.

ونوهت المحافظة فى بيان لها، أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر عام 2022 لن يتم إجراء أى تعاقد سـواء مع الأفراد أو الشركات إلا مـن خـلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية الصادر فى هذا الشأن بتاریخ 10 أكتوبر 2022.

كانت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" قد أعلنت عن طرح مناقصات عامة خلال شهر نوفمبر الجارى على أن تقدم الطلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الاتحاد.

وشددت على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويتم سداد تأمين نهائى بنسبة 5٪ من قيمة كل عملية عند التعاقد وأن تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وآخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.