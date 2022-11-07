مجدي علام: إدراج قضية الخسائر والأضرار على جدول أعمال قمة المناخ لأول مرة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مجدي علام الخبير الدولي في شؤون البيئة، إن إدراج قضية الخسائر والأضرار لأول مرة منذ ثلاثين عاماً، على مائدة المفاوضات في قمة كوب 27، يعتبر نجاحاً كبيراً، خاصة أنه كان مطلباً مرفوضاً في العقود الماضية، واليوم ولاول مرة يتم الموافقة على إدراجه على مائدة المفاوضات في قمة "المناخ".

وشدد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على أهمية الدخول سريعاً في مرحلة التنفيذ وتطرق إلى الحرب الاوكرانية الروسية، حيث أشار إلى أنها ومنذ بدايتها تدفقت إليها مساعدات ومنح غربية تتجاوز 12 مليار دولار، متسائلاً: إزاي توجيه تلك المساعدات للحرب الاوكرانية الروسية بسهولة في حين لايتم الوفاء بتعهدات 100 مليار دولار في قضية هامة مثل قضية المناخ؟

وأكمل: "معندناش مانع ناخد قروض بس بفوايد مبسطة لحلحلة أزمة التمويل والتكيف ولكن القارة الافريقية والدول النامية بريئة من أزمة المناخ حيث إن الدول الصناعية استفادت من التقدم واتسببت في تحديات المناخ".