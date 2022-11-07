اليوم السابع
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مباحثات بين الرئيس العراقى ورئيسة وزراء تونس بمدينة شرم الشيخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:05 م
مباحثات بين الرئيس العراقى ورئيسة وزراء تونس بمدينة شرم الشيخ الرئيس العراقى يستقبل رئيسة وزراء تونس
كتب ــ أحمد جمعة

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استقبل الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، في مقر إقامته في مدينة شرم الشيخ، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 والذي تستضيفه مصر.

وفي مستهل اللقاء، قدّمت رئيسة الوزراء التونسية تهانيها وتهاني الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيس العراق بمناسبة انتخابه، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وللشعب العراقي الرفعة والتقدم.

وثمّن الرئيس العراقى تهاني الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء، معرباً عن رغبة العراق في تعضيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والسياحة والبيئة وغيرها، بما يصبّ في مصلحة البلدين.

وأكدت رئيسة الوزراء التونسية اهتمام بلدها بتقوية العلاقات القائمة بين البلدين، وتعزيز السبل الكفيلة للارتقاء بها.

وحضر اللقاء، عدد من الوزراء والمسئولين من أعضاء الوفدين العراقي والتونسي.

 

 

 

 


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