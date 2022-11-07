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ماكرون من شرم الشيخ: على الولايات المتحدة دفع حصتها لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:01 ص
ماكرون من شرم الشيخ: على الولايات المتحدة دفع حصتها لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ ماكرون
كتبت: هناء أبو العز

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين فى شرم الشيخ، إنه يريد ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع حصتها فى مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون خلال لقاء مع الشباب على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد فى مصر: "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا لأن الأوروبيين هم الطرف الوحيد الذى يدفع"

وأعلن الإليزية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك سيجتمعان فى وقت لاحق فى شرم الشيخ، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27) الذى تستضيفه مصر حاليًا، للمرة الأولى منذ تولى الأخير منصبه.

جاء ذلك فى بيان صدر عن مكتب الرئاسة فى باريس قبل قليل، مشيرًا إلى أن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف فى أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث قالت الحكومة البريطانية أن ماكرون وسوناك اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا.

وأفاد موقع "ذا لوكال" الإخبارى الفرنسى صباح اليوم  أنه من المتوقع أن يلتقى العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بمن فيهم ماكرون وسوناك الذى تم تعيينه مؤخرًا، على هامش قمة المناخ كوب-27 التى انطلقت يوم أمس الأحد.

 


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