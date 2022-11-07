لو أنت مريض قلب؟.. أطعمة يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول

كتبت إيناس البنا

عند تشخيصك بأمراض القلب أو ببساطة الحفاظ على صحته، هناك العديد من الطرق المثبتة علميًا للحث على طول العمر وتأخير أو تفادي أمراض القلب تمامًا مع اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة هو الإجراء الأكثر أهمية.

تشير الأبحاث وفقا لموقع " timesnownews"على نطاق واسع إلى أن تضمين المزيد من الأطعمة النباتية في النظام الغذائي، وخاصة مصادر الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميجا -3 هي طريقة رائعة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تم تقييم تحليل نُشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب شمل 905 أشخاصًا بمتوسط ​​عمر 67 عامًا مرضى القلب مع أمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن أسباب مختلفة، وأشارت الدراسة إلى أن مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في مرضى القلب توجد في الأطعمة النباتية.

تمت متابعة المرضى بعد 2.4 سنة ، وفي تلك المدة ، توفي 140 مريضًا لأسباب مختلفة ، توفي 85 منهم بسبب أمراض القلب.

عند المقارنة بالمرضى الذين لديهم أعلى أو أدنى مستويات أوميجا 3 ، تم اكتشاف أن الأشخاص الذين لديهم مستويات قصوى لديهم احتمالية أقل للدخول إلى المستشفى لأول مرة بسبب قصور القلب أو الوفاة لأسباب مختلفة.

الدهون الصحية لمرضى القلب



لمريض القلب أفضل مصادر الدهون والدهون غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة وأوميجا 3، أفضل المصادر الغذائية لأوميجا 3 هي:

عين الجمل

بذور الشيا

الأعشاب البحرية

زيت الصويا

زيت الزيتون

بذور القنب

بذور الكتان

هذه الأطعمة هي أفضل المصادر النباتية للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، هذه العادات الغذائية ضرورية للشيخوخة الصحية ، وقلب أقوى ، وإدارة الوزن، وإدارة أفضل لحالات التمثيل الغذائي، تمنع دهون أوميجا 3 أمراض القلب عن طريق تفادي الالتهابات، المحرك الرئيسي للقلب والحالات الصحية الأخرى.

يمكن لغير النباتيين أيضًا الاعتماد على المأكولات البحرية مثل السلمون والسردين والماكريل.

من أفضل الطرق لزيادة تناول أوميجا 3 هي إضافة البذور إلى السلطات ودقيق الشوفان والعصائر أو عن طريق تناول وجبات خفيفة من المكسرات.