لجان من بيطرى الأقصر لدعم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية بالأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،

ويضيف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية كلا من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور محمود السيد رئيس وحدة الشغب البيطرية بإسنا، والدكتور حسين البدرى بوحدة الغريرة البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، بمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق اسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذلك تحصين المجترات الصغيرة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، إضافة إلى توعية المواطنين من المربيين والتجار بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين من المربين والتجار بهذه الأمراض الوبائية من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة.

كما قامت اللجنة بالتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وذلك حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة، حيث تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك بقيادة الأستاذ الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصينات والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر لأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بالمحافظة.



تحصين الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة



تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



جانب من لجان من بيطرى الأقصر لدعم الماشية بالأقصر