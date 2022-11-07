اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لا يشترط الخبرة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:12 ص
لا يشترط الخبرة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (مساعدين فنيين إنتاج – مساعدين مراقب جودة) في إحدى الشركات بالجيزة.

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم، وجاءت كالآتي:-

- المؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- يفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية (صناعي/تجاري)، وخريجي الجامعة العمالية.

- السن لا يزيد عن 30.

- العمل 8 ساعات.

- لا يشترط الخبرة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- زيادات سنوية.

- وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".


فرص عمل

وظائف

المدارس الفنية

محافظة الجيزة

فرص عمل بالجيزه

وظائف محافظه الجيزه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 1000 فرصة عمل للشباب بجميع التخصصات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:02 م

محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى للتوظيف لتوفير ألف فرصة عمل الثلاثاء المقبل

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:42 م

التنمية المحلية: تنفيذ 199 ألف مشروع وفرت أكثر من 1,9 مليون فرصة عمل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:03 ص

مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشبين القناطر: المشروع وفر 300 فرصة عمل.. فيديو

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:00 ص

وزارة القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل فى 14 محافظة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:33 م

القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل بـ14 محافظة.. التفاصيل بالصور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة