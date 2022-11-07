لا يشترط الخبرة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (مساعدين فنيين إنتاج – مساعدين مراقب جودة) في إحدى الشركات بالجيزة.

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم، وجاءت كالآتي:-

- المؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- يفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية (صناعي/تجاري)، وخريجي الجامعة العمالية.

- السن لا يزيد عن 30.

- العمل 8 ساعات.

- لا يشترط الخبرة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- زيادات سنوية.

- وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".