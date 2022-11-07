كيف تحمى أسنان طفلك من التسوس؟

نصائح لحماية أسنان طفلك من التسوس

تحاول الأمهات والآباء الآباء حماية أسنان أطفالهم من التسوس منذ صغرهم، لكن الكثير منهم قد لا يعرفون كيفية القيام بذلك، لذا في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح التي يمكن للوالدين اتباعها لمنع التسوس فى أسنان أطفالهم والحصول على أسنان بيضاء ولامعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- غسل الأسنان مرتين كل يوم

2- استخدام خيط الأسنان

3- الحد من استهلاك الحلوى

تأكد من أن أطفالك يعرفون كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين في اليوم، بعد الاستيقاظ ومرة أخرى فى الليل قبل النوم، وغسل الأسنان يمكن أن يمنع الجراثيم من الاستقرار في شقوق أسنانك والتسبب في المشاكل إن وجود جدول منتظم سيسهل عليهم مواكبة روتين نظافة الفم لأطفالك.لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان، فإن التنظيف بالخيط ضروري مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة. يساعد في التخلص من جزيئات الطعام العالقة في شقوق أسنانك وتحت اللثة.

قد يؤدي تناول الكثير من الوجبات الخفيفة السكرية إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان. تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من السكر والنشا ويمكن أن تكون ضارة بمينا الأسنان لأنها تتفاعل مع البلاك لإنتاج حمض، والذي يمكن أن يسبب الضرر. تأكد من أن أطفالك يبتعدون عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، مثل الحلويات والمشروبات السكرية.

4- تأكد من أنهم يقومون بتنظيف الأسنان بالفرشاة بطريقة صحيحة



5- زيارات منتظمة لطبيب الأسنان

تأكد من أنهم يقومون باستخدام الفرشاة جيدًا ، بدءًا من الجزء الخلفي من الفم ويتحركون للأمام في دوائر لطيفة لتغطية الجزء العلوي والجوانب والظهر من كل سن .