كوستاريكا تقدم مقترحات لتعزيز الإجراءات العالمية فى مكافحة تغير المناخ فى cop 27

قالت وزارة البيئة والطاقة (MINAE) فى كوستاريكا، أن البلاد ستشارك فى مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، وتحمل بمقترحات ملموسة حول كيفية تعزيز الإجراءات العالمية فى مكافحة تغير المناخ، من حيث الوصول إلى موارد أكبر لمهاجمة الطوارئ المناخية.

وأشارت صحيفة "مونومينتل" إلى أن من بين تلك المقترحات الإنذار المبكر، والتكيف، والمناظر الطبيعية الزراعية، والمحيطات، والخسائر والأضرار، بالإضافة إلى ذلك، ستسعى الدولة إلى وضع اقتراح مبتكر حول كيفية تفضيل تجارة السلع المنتجة فى المناطق التى توقفت فيها إزالة الغابات.

وسيحضر وزير البيئة، فرانز تاتنباخ، مع وفد كوستاريكا من ممثلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية (MAG) ووزارة الخارجية و MINAE وممثلو المنظمات البيئية.

تسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.