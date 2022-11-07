اليوم السابع
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كشف ملابسات اندلاع حريق بشقة سكنية في العياط

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:09 م
كشف ملابسات اندلاع حريق بشقة سكنية في العياط حريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في العياط، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق دون وجود شبهة جنائية. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العياط. انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى أن الشقة اشتعل بها حريق، ما أسفر عن تفحم بعض محتوياتها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
وتوصلت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

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