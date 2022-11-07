اليوم السابع
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قومى المرأة: عرض منتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية بجناح المجلس فى COP27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:22 م
قومى المرأة: عرض منتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية بجناح المجلس فى COP27 الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب

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تفقدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، الجناح الخاص بالمجلس في الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بمنتجات السيدات المشاركات فى جناح المجلس بقمة المناخ COP27، وأشادت بتنوعها وتميزها وتعبيرها عن التراث المصرى، مؤكدة أنها تتضمن العديد من المنتجات الصديقة للبيئة، كما عبرت عن سعادتها بما شهدته من إشادات دولية بمنتجات المرأة المصرية المعروضة في جناح المجلس.
 
وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أن جناح المجلس يتضمن عرضا لمنتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، بإجمالى عدد المنتجات تصل إلى ما يقارب 5000 قطعة.
 
ويتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك وحقائب شبكية وخشبية، وكوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى، وخداديات قماشية ومن الكتان، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات أخرى منها الخوص والبامبو والخيش، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً، ومنتجات جلدية طبيعية، ومنتجات قطنية ومن الصوف، وقطع ديكور خشبية مستوحاة من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها، ومنتجات للديكور الداخلى، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصرى، وسجاد مستوحى من التراث، وحلى من الفضة ومنتجات أخرى مطعمة بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية، وحلى صنعت من النحاس وأخرى صنعت من الفضة، ومنتجات شمعة للإضاءة، ومنتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية. 
 
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.
 
منتجات صديقه للبيئه
منتجات صديقه للبيئه

جانب من المنتجات
جانب من المنتجات

المنتجات
المنتجات

منتجات صديقة للبيئة
منتجات صديقة للبيئة

المشروع القومى لتأمين المرأه
المشروع القومى لتأمين المرأه

مايا مرسى
مايا مرسى
 
 

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