قلعة قايتباى بالإسكندرية تستقبل زيارات لأفواج سياحية وطلاب مدارس

الإسكندرية -فريق المحافظات

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباى، استقبلت اليوم الاثنين، عددا كبيرا من الأفواج السياحة متعددة الجنسيات منذ فتحت أبوابها في الصباح.



وأضاف محمد متولى، أن قلعة قايتباى استقبلت مجموعات كبيرة من طلبة عدد من المدارس الدولية والخاصة، لمشاهدة معالم القلعة الأثرية والأماكن التاريخية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وتعليمات الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تجرى اعمال الصيانة حاليا بقلعة قايتباى اشراف عاطف الدباح مدير المكتب الفنى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لإظهار قلعة قايتباى بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف.



ومن الجدير بالذكر، أن قلعة قايتباى من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة على مستوى محافظات الوجه البحرى وتعتبر قبلة لكل زائرى محافظة الإسكندرية.



وتقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702هـ إثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.



افواج سياحية في زيارة قلعة قايتباي الأثرية



انتعاش الحركة السياحية علي قلعة قايتباي الأثرية



طلاب المدارس لزيارة قلعة قايتباي الأثرية



