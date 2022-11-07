قطع المياه عن مدينة سمسطا وقرى الشنطور ومازورا ببنى سويف الأربعاء المقبل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن عدد مدينة سمسطا وقرى الشنطور ومازورا، لمدة 12 ساعة ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً يوم الأربعاء المقبل ، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير بمحطة مياه الشيخ عابد ، طبقاُ لخطة التطهير الدورية التي تنفذها الشركة في هذا الجانب .

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.