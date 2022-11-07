قافلة جامعة القناة تقوم بعمل 406 كشوف طبية وعلاج بالمجان لأهالي الفردان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

توجهت جامعة قناة السويس بقافلتها الشاملة إلى قرية الفردان بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة القافلة المتوجهة للقرية، مشيدا بدور أساتذة وخبراء الجامعة والدعم الذي يقدمونه لأهالي القرى الأكثر احتياجا بالإسماعيلية، ومؤكدا على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها الفاعلة في المبادرات القومية والتي يأتي على رأسها مشروع القرن حياة كريمة لتنمية ودعم الأسرة المصرية، وأشار إلى دور البحث العلمي في تقديم الحلول لتحديات وقضايا الوطن.

وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القافلة قامت بعمل 406 كشوف طبية، وتقديم الأدوية بالمجان لأهالي القرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض عن الإسعافات الأولية المنزلية للحروق والجروح والاختناق وكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وآلام الروماتيزم ، هذا وأقيمت القافلة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية.

كما تم خلالها الكشف على 72 حالة بيطرية مع صرف الأدوية بالمجان للحالات المرضية، وفي مجال الإرشاد الزراعي، قام أساتذة كلية الزراعة بزيارة ميدانية لأحد مزارع المانجو، والرد على الاستفسارات والمشاكل الزراعية التى تواجه المزارعين في محاصيل الخضر والفاكهة، مع صرف الأدوية والمبيدات الصديقة للبيئة بالمجان.