اليوم السابع
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قاتل عامل الخردة بمنطقة المطرية يعترف: خلافات مالية السبب

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:57 ص
قاتل عامل الخردة بمنطقة المطرية يعترف: خلافات مالية السبب جثة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (عامل خردة ، مقيم دائرة القسم) متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر.
 
بالانتقال والفحص تم التقابل مع (زوجة المتوفى)، وبسؤالها أقرت بأنه حال تواجد زوجها وعامل خردة أسفل العقار محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما حول مبالغ مالية مستحقة للمجنى عليه حول تجارتهما فى الخردة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بمسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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