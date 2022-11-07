فتاة من بورسعيد: نعيش أعلى عصر لتمكين الشباب والمرأة ونشارك في اتحاد القرارات

بورسعيد - محمد عزام

قالت هند التلباني، فتاة من بورسعيد، إنها إحدى فتيات برلمان شباب مصر، وتشعر بالتمكين للشباب والمرأة، ونشارك في القرارات التنفيذية.

وأكدت، أن جميع شباب البرلمان يشعرون أنهم يعيشون أعلى عصر للتمكين داخل محافظتنا، حيث نشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة، ونشارك بآرائنا التي يؤخذ بها كتوصيات لحلول المشكلة.

وأوضحت، انهم كان لهم تجربة جيدة جداً، حيث نزلنا قبل ذلك كفترة معايشة لرؤساء الأحياء، ونشعر بالسعادة أننا كشباب نشارك بالرأي في حل بعض مشكلات بلدنا، وهذا هو أبسط مثال فنحن نشارك في حل المشكلة بطريقة علمية منظمة نستطيع من خلالها توصيل صوتنا للمسئول بالشكل الذي يجعله يقوم بتطبيقها.

وأضافت، أن محافظة بورسعيد تشهد تطور كبير في مجال السياحة فلدينا على سبيل المثال لا الحصر سوق سمك جديد مبنى على أحدث طراز فزوار المحافظة يقولون لنا أنتم لديكم قرية سياحية وليست سوق للأسماك.