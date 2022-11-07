اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:27 ص
أكرم القصاص
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غينيا الاستوائية تتهم دولًا غربية بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:00 ص
غينيا الاستوائية تتهم دولًا غربية بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة غينيا الاستوائية
أ ش أ

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اتهمت غينيا الاستوائية إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ "التدخل" في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في البلاد في الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري.


وقالت وزارة الخارجية في بيان أردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد إن الدول الثلاث تتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، معربة عن اعتراضها على التصرف.


وأوضحت القناة الإخبارية أن غينيا الاستوائية ألقت باللوم على البلاد الثلاث بعد أن حضر دبلوماسييها فاعلية لحملة انتخابية خلال الأسبوع الجاري أقامتها إحدى حركتي المعارضة المرشحة لممثلين عنها في الانتخابات المقبلة.


وكان رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج -الذي حكم بلاده لمدة 43 عامًا- قد أعلن عن مساعيه للترشح لفترة ولاية سادسة خلال حملة انتخابية أقيمت الأسبوع الجاري.


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