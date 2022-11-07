اليوم السابع
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عمدة كييف يدعو المواطنين للاستعداد لأسوأ السيناريوهات والتفكير فى مغادرة المدينة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:17 م
عمدة كييف يدعو المواطنين للاستعداد لأسوأ السيناريوهات والتفكير فى مغادرة المدينة كييف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعا عمدة مدينة كييف الأوكرانية فيتالي كليتشكو، المواطنين إلى الإستعداد لأسوأ السيناريوهات في حالة وقوع مزيد من الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

وقال كليتشكو حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "مدى قدرتنا على الصمود يعتمد على مدى استعدادنا لسيناريوهات مختلفة .. ولهذا السبب نحتاج إلى الاستعداد".

ودعا كليتشكو سكان كييف إلى التفكير في البقاء مع العائلة والأصدقاء خارج العاصمة إذا تسببت الهجمات في انقطاع الكهرباء والمياه لاسيما في فصل الشتاء.

يشار إلى أن روسيا تصعد من هجماتها على البنية التحتية في أوكرانيا، مما يلحق أضرارا بنظام الطاقة في البلاد، حيث يحذر المسئولون الأوكرانيون من أن شتاء صعبا في البلاد يلوح في الأفق .

 


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