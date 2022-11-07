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على هامش COP27 بشرم الشيخ.. السعودية توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع سلطنة عمان

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:36 م
على هامش COP27 بشرم الشيخ.. السعودية توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع سلطنة عمان خلال توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عمان للتعاون في مجالات الطاقة
شرم الشيخ أسماء نصار

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وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودى؛ والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة العمانى اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.

كما تشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاق


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