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عالم من زيمبابوى: التمكين المناخي والتمويل أولوياتنا بالتفاوض وكوب27 آخر أمل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:32 م
عالم من زيمبابوى: التمكين المناخي والتمويل أولوياتنا بالتفاوض وكوب27 آخر أمل تى ميتاسا
شرم الشيخ – رباب فتحى

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قال تى ميتاسا، عالم فى تغير المناخ بوزارة البيئة الزيمبابوية، إن أولويات فريق التفاوض فى زيمبابوى، العمل من أجل التمكين المناخي (ACE) هو مصطلح اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، للإشارة إلى مواد فى اتفاقية باريس، تنص على تمكين جميع أفراد المجتمع من الانخراط في العمل المناخي، من خلال التثقيف بشأن تغير المناخ والتوعية العامة، والتدريب، والمشاركة العامة، والوصول العام إلى المعلومات، والتعاون الدولي بشأن هذه القضايا.
 
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش قمة المناخ، أن فريق التفاوض الزيمبابوى يقدم مقترحا بوضع خطة مدتها 4 سنوات، تفصل كيفية تفعيل برنامج التمكين المناخي، للبناء على ما تم التوصل إليه فى قمة المناخ كوب 26 فى جلاسكو.
 
وأكد أن قضية التمويل كذلك تحتل جزء كبير من أولويات فريقه، داعيا الشركاء من الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتهم حتى تتمكن الدول الأفريقية من تفعيل الأنشطة المناخية التى تساعدهم على تجاوز آثاره الضارة. 
 
وقال إن كوب27، هو قمة التنفيذ، لهذا تحمل قمة هذا العام المنعقدة فى مصر أهمية بالغة وينعكس ذلك على جدول الأعمال. 
 
وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر هذه القمة، قائلا إن العالم جاء إلى القارة الأكثر تضررا ليتعرف على حجم المشكلات التى تواجهها، ووجودهم فرصة للاستماع من الدول المتضررة نفسها مثل زيمبابوى وجنوب إفريقيا وكيف تؤثر هذه القضية على مسار حياتهم اليومية.
 
وأكد أن رسالته من خلال كوب27 هى "لنتحد ونعمل معا .. التهديد المناخى أصبح واقعنا جميعا، وسيكون واقع الأجيال المقبلة غدا ما لم نقم بفعل الأمر الصحيح اليوم فى قمة المناخ أملنا الآخير."
 

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