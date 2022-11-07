طلاب المدارس بشرم الشيخ يعبرون عن وعيهم بقضايا البيئة بلوحات فنية.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

عبرعدد من طلبة مدارس شرم الشيخ المبدعين عن وعيهم بقضايا البيئة والتغيرات المناخية من خلال رسوم منوعة ضمها معرض بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، وتضمن لوحات تظهر إبداعاتهم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء تفقد المعرض الذى نظمته إدارة شرم الشيخ "للتغيرات المناخية" تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات التابعة لإدارة شرم الشيخ.

وشارك بالمعرض أعمالٌ لتوجيه "التربية الفنية" والدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الاقتصاد المنزلي" بالتعاون مع مدارس إدارة شرم الشيخ وبإشراف موجهي العموم.

وأشاد وكيل الوزارة بأعمال الطلاب بالمعرض مؤكدا أنهم يظهرون وعيهم الكبير بالأحداث الجارية ويتمتعون بالإطلاع والثقافة ويشاركون بأفكارهم البناءة ومقترحاتهم نحو حل مشكلات المجتمع باعتبارهم جيل المستقبل الواعد.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تعمل لتفعيل توجه الدولة والوزارة نحو الدور الإيجابي للطلاب سعيا لبناء شخصية الطالب وتعميق فهمه تجاه قضايا وطنه والعالم.



جانب من اللوحات المعروضة



جانب من المعرض



معرض لطلبة المد