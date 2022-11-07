طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم بالإمارات ومعتدل فى الكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، الجوف والحدود الشمالية .

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً.





الكويت:

معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة