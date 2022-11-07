ضبط 5 أطنان أرز لبيعها بالسوق السوداء وتحرير 220 محضرا تموينيا فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية لتجميعه وحيازته 5 طن أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من الأسعار المقررة بالأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر برقم 3235 لسنة 2022جنح قسم سرس الليان.

كما أسفرت الحملات التموينية اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 عن تحرير 220 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 84 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 136محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح برقم 3231 قسم سرس الليان ضد صاحب مصنع مواسير بلاستيك لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 10 طن كسر مواسير مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح برقم 15185 لسنة 2022 جنح بركة السبع ضد صاحب مصنع لصناعة الحلاوة الطحينة بناحية مشهور لحيازته 10 أطنان ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.