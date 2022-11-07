ضبط 3 آلاف كتاب مدرسي خارجي داخل مطبعة غير مرخصة في القاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط مسئول عن مطبعة لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية بدون تصريح بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمطبعة المشار إليها، وعثر بداخلها على (عدد 3000 كتاب خارجى لمراحل تعليمية مختلفة) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.