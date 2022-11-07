ضبط 10 أطنان أسمدة وأعلاف وكميات عصير فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءً على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظه ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022 بدائرة مركز ومدينة طنطا بالمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائيه وضبط الأسعار ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائيه بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار.

كما تم المرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية وضبط الأسعار وعن مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسيه لدى التجار وتشكلت الحملة من ناصر مصطفى العفيفى ومحمد سعد الخولى والسيد أحمد الحواله.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة جامبو شفرولية حمراء اللون محملة بكميه وقدرها 159 مائة وتسعة وخمسون شيكارة سماد يوريا مدعم محظور تداوله بالأسواق والتى تصرف بنظام الحيازة الزراعيه بأجمالى 8 ثمانية طن اسمدة زراعية محظور تداولها بالاسواق بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات بداخل مخازن وزارة الزراعة وتسليم المتهم للنيابة العامة.

كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص والتحفظ على 58800 عبوة عصائر خام مجهولة المصدر وتحمل علامات تجارية وهمية غيرمسجلة بالعلامات التجارية، وضبط مصنع أعلاف حيوانية والتحفظ على 2 طن أعلاف مجهولة المصدر وغير مدرج عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء، وتم تحرير محاضرجنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابه العامة التى تولت التحقيقات.