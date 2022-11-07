ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالشروق

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (4 أطنان زيت طعام - 3,600 طن ملح طعام - 2,800 طن مكرونة - 1,300 طن خل طعام - 500 كيلو دقيق - 80 كيلو أرز بسمتى - بإجمالى " 12,280 طن مواد غذائية " - وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.