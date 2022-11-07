اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:01 م
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صعود مؤشرات البورصة بجلسة الإثنين.. ورأس المال يرتفع بقيمة 12.25مليار جنيه

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:47 م
صعود مؤشرات البورصة بجلسة الإثنين.. ورأس المال يرتفع بقيمة 12.25مليار جنيه البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 4676 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة.

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