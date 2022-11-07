صحيفة غانية: الرئيس نانا أكوفو-أدو يستعرض جهود مواجهة أضرار المناخ بـ"كوب27"

أ.ش.أ

أفادت صحيفة جرافيك الغانية اليوم الإثنين، بأن الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو سوف يستعرض جهود بلاده في مواجهة أضرار تغير المناخ، خلال حضوره مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "كوب 27" التي تنظم حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه بصفته رئيس وفد غانا للمؤتمر، سيلقي أكوفو-أدو بيانًا حول موقف غانا بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم وضعها لمكافحة التهديد الذي يمثله.

ونقلت عن بيان صادر عن الرئاسة القول إن الرئيس سيلقي أيضا خمسة بيانات منفصلة حول الجهود التي تبذلها غانا لحماية غاباتها ومحيطاتها والطاقة المستدامة وانتقال الطاقة، وكذلك المشاركة في قمة تسريع التكيف في إفريقيا، التي تعقد على هامش المؤتمر.

وأضافت أن قمة كوب 27، تعد واحدة من أكبر التجمعات لقادة العالم لتسريع الإجراءات نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ووصل الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو إلى مدينة شرم الشيخ المصرية برفقة وزيرة الخارجية شيرلي أيوركور بوتشوي ووزير الطاقة الدكتور ماثيو أوبوكو بريمبه، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور كواكو أفرييه ووزير الأراضي والموارد الطبيعية صموئيل جينابور ومسؤولون من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

ويقول الخبراء في مجال تغير المناخ إن مؤتمر (COP27) في مصر سيركز على تحويل التعهدات إلى أفعال لصالح الأجيال القادمة، وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية حاليا فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، حتى الـ18 من الشهر نفسه حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.