صحة الدقهلية: افتتاح فعاليات اليوم العلمي لضمان الجودة المعملية

الدقهلية - فريق المحافظات

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات اليوم العلمى لضمان الجودة المعملية، بالتعاون مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة، وتحت اشراف الدكتورة رشا رزق الزهيرى.



وأشار مكين إلى أهمية عملية ضمان الجودة بالمعامل التابعة للمديرية، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والتى تسلط الضوء على ملائمة بيئة العمل لتوفير بيئة آمنة وفعالة لكل من العاملين والمرضى وذويهم.



وشارك فى فعاليات اليوم الذى نظمته ادارة الجودة بالمديرية، الدكتور مسعد المنياوى مدير إدارة المعامل إلى جانب مديرى المعامل، وأطباء تحاليل ومراجعى المعامل، ومنسقى الجودة المعملية ورؤساء فرق الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية بالدقهلية.



وأشاد وكيل الوزارة بالتعاون المثمر مع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة، لافتاً إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون المشترك فى مجال ضمان الجودة المعملية خلال الفترة المقبلة.