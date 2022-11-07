صادرات الصناعات الكيماوية ترتفع 31% أول 9 أشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البتروليةخلال الـ9 أشهر الاولى من العام الحالي لتبلغ نحو 6479 مليون دولار بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية.

كشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعه أشهر الاولي من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2021 إلي 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي

وحققت صادرات مواد البناء التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 7% حيث ارتفعت قيمة الصادرات من٤.٨ مليار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 دولار إلي 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي وفي المقابل استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين 2021، 2022 عند ما قيمته 3,1 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن في أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) من ما قيمته 24,3 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته اكثر من 27,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 بنسبه نمو بـلغت نحو 13%.

واشار التقرير إلي تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية لزيادة واضحة خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2022 ، حيث شهدت صادرات الاسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته 58% حيث زادت الصادرات من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي، وحققت صادرات اللدائن ومنتجات البلاستيك والمطاط لمعدل نمو بلغت نسبته 8% حيث ارتفعت من ما قيمته 1.77مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 119% حيث ارتفعت من ٤٥٢،٥ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 989.8 مليون دولار .

وخلال نفس الفترة من العام الحالي، وجاءت صادرات الاحبار والدهانات في المرتبة الرابعه محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢٠% حيث ارتفعت من ١٨٨.٣ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي ٢٢٥.٧٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي ، وجاءت صادرات الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢١% حيث ارتفعت من ١٥٨مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١٩٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي وشهدت صادرات منتجات الزجاج معدل نمو بلغت نسبته ١٧% حيث ارتفعت من ١٤٧.٨مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١٧٢مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وعلى الرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركي إلا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 681 مليون دولار وفي المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى جميع الاسواق واهمها ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل وبلجيكا والمغرب والولايات المتحدة وهولندا بالإضافة الى الهند التي جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الاسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها من ما قيمته 188مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر2021 الى ما قيمته 389 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.

ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هناك العديد من العوامل الإيجابية محليا ودوليا ستساهم في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.

وأشار إلي أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 ما قيمته 6,5 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 31% عن ما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فانه من المتوقع ان تصل بنهاية العام الحالي الى ما قيمته حوالى 8,5 مليار دولار.