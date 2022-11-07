شرطة لبنان: تحديد هويات أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات وإحباط تهريب 5 ملايين قرص "كبتاجون"

أ.ش.أ

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) عن تحديد هويات أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات في لبنان، مع استمرار العمل على ضبط أفرادها، وذلك بعد إحباط عملية تهريب أكثر من 5 ملايين و400 ألف قرص من مخدر "كبتاجون" عبر ميناء بيروت.

وأكدت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أن تحريات شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي توصلت إلى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات بالتحضير لتهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة في داخل ألواح "فايبر" إلى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك عبر ميناء بيروت البحري.

وأوضحت المديرية أنه بنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصلت الفرق المختصة إلى تحديد مكان شحنة الـ "كبتاجون" في مخزن ببلدة "الغازية" بمنطقة صيدا جنوب العاصمة بيروت، مشيرة إلى أن القوات داهمت المخزن في 30 أكتوبر الماضي، وتمكنت من ضبط المخدرات بداخله.

وأشارت الشرطة اللبنانية إلى أنه بالتزامن مع ذلك تم استدعاء وإحضار مالك المخزن وسائقي السيارات التي نقلت الشحنة من البقاع إلى بيروت، إضافةً إلى مالك شركة الشحن.. منوهة بأنه تم التحقيق مع المشتبه بهم، للتوصل إلى هويات جميع أفراد الشبكة المتورطة في العملية ولا يزال العمل جارياً لضبط أفراد الشبكة.

وكان وزير الداخلية اللبنانية القاضي بسام مولوي قد أعلن قبل أيام عن إحباط تهريب 5 ملايين قرص مخدر في ضربة أمنية استباقية ناجحة.