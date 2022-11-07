شرطة التموين تضبط 1429 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1429) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (23,060 طن " أرز أبيض، مكرونة، مسلى، سكر " - 1,200 طن دقيق أبيض "عينى")، (438) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (5,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 37,673 طن " سكر حر – ملح - أرز أبيض –زيت طعام – مكرونة – أعلاف" – 500 عبوة مبيدات زراعية – 3126 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (625) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 74 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 85 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 4 قضايا توقف عن الإنتاج -452 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت ( 6 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 6617 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 100 رغيف بلدى مدعم)، وكذا ضبط (26) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,180 طن سكر تموينى، أسمدة مدعمة - 740 أسطوانة بوتاجاز - 32900 لتر مواد بترولية – 780 عبوة زيت تموينى).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (97,013 طن "مستندى – عينى") أبرزها ( 6 طن دقيق بلدى "مستندى" – 6,950 طن دقيق أبيض "عينى" - 9,180 طن سكر تموينى، أسمدة مدعمة - 60,733 طن " سكر حر – ملح - أرز أبيض - زيت طعام – مكرونة –أعلاف – مسلى")، وكذا ضبط (780 عبوة زيت تموينى – 500 عبوة مبيدات زراعية - 740 إسطوانة بوتاجاز – 32900 لتر مواد بترولية – 6617 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 100 رغيف بلدى مدعم- 3126 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (قائد سيارة – بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (6 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم وقام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (7,400 طن "مكرونة - أرز أبيض – زيت طعام") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (6,200 طن "سكر حر - مكرونة - أرز أبيض – ملح طعام") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (16,360 طن سلع غذائية "سكر - أرز - مكرونة") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (4,200 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (26100 لتر مواد بترولية "بنزين – سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (27) قضية بمضبوطات بلغت (129 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت ( 24 قطعة "ملصق") وضبط (10 طن "ملح طعام") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن لتعبئة الملح) بمحافظة المنوفية، وضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (6 طن "سكر حر – حليب – زيت - كاكاو - شيكولاتة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى (مستلزمات إنتاج – 3000 عبوة شيكولاتة) بدون بيانات منتج نهائى وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (2,676 طن "مسلى") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة ( المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (30) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (40,500 طن "تبغ معسل" - 26376 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع – 23 قطعة أدوات تصنيع).