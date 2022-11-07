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شاهد السيارات الكهربائية التى تخدم وفود مؤتمر المناخ COP 27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:32 ص
شاهد السيارات الكهربائية التى تخدم وفود مؤتمر المناخ COP 27 السيارات الكهربائية التى تخدم وفود مؤتمر المناخ
كتب سيد الخلفاوى

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تعمل أكثر من 150 سيارة كهربائية لخدمة الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المعقد الأن بشرم الشيخ، حيث أتاحت وزارة النقل تطبيق لحجز السيارات، لتسهيل الانتقال، ويتم ذلك من خلال تطبيق علي الموبايل، يسمح للمشاركين بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاده، كما يمكن عن طريق التطبيق الذي أطلق عليه COP 27 E-DRIVE، لتنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم، والتحميل التطبيق الدخول على https://qr1.be/NIOI
 
وتم تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و 7 بمحطات الوقود، تحتوي على 116 نقطة شحن، وفى السياق جهزت وزارة النقل 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و 20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، كما تم تشغيل 110 حافلات تعمل بالكهرباء.  
 
وتستضيف مصر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.
 
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سيارة كهربائية في قمة المناخ
سيارة كهربائية في قمة المناخ

سيارات كهربائية بقمة المناخ في شرم الشيخ
سيارات كهربائية بقمة المناخ في شرم الشيخ

سيارات كهربائية في قمة المناخ
سيارات كهربائية في قمة المناخ

السيارات الكهربائية التي تخدم وفود قمة المناخ
السيارات الكهربائية التي تخدم وفود قمة المناخ
 
 
 
 
 

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