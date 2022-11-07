سوهاج تستضيف التدريبات التمهيدية لحملات التوعية بقضايا الطفولة.. صور

سوهاج عمرو خلف

تستضيف محافظة سوهاج الدورة التدريبية الأولى للتنسيق والإعداد لإطلاق حملة تفعيل دور المجتمع المدني في قضايا الطفولة لمحافظات "سوهاج، والأقصر، والشرقية"، خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عام 2022م عام المجتمع المدني، وتنفيذ برنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل دور المجتمع المدني في حماية الأطفال.

ويشارك في الدورة التدريبية كل من "أحمد رمضان رئيس وحدة الجمعيات الأهلية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة لمياء فتحي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، ومحمد النعماني منسق المجلس بسوهاج، وممثلي المجتمع المدني والحكوميين، وأعضاء وحدات الحماية العامة لمحافظات " سوهاج ـ الأقصر ـ الشرقية ".

ويهدف البرنامج التدريبي إلى خلق مجتمع مدنى واعي بدوره الفعال في الدعم والتوعية والتوجيه للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية، ولديه الوعى بحقوق الطفل، تمهيدا للقيام بحملة توعوية موسعة بالمحافظات الثلاث بعنوان تفعيل دور المجتمع في قضايا الطفولة ، وذلك في إطار سلسلة من حملات التوعية والتي ينوي المجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذها خلال المرحلة القادمة في ضوء التوجيهات الرئاسية وبرنامج تنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة من أجل رفع الوعى بحقوق الطفل وفي ضوء الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 / 2030، والاتفاقيات الدولية.

وخلال هذه التدريبات يتم التعريف بالمهارات اللازمة لعضو المجتمع المدني والتي تؤهله للقيام بدوره المنوط به في قضايا الطفولة، وأيضاً تحديد احتياجات أعضاء المجتمع المدني، وكذلك التدريب على توحيد الرسائل والتعرف على أهم القضايا كقضايا " العنف ضد الأطفال، والتسرب من التعليم، وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، وزواج الأطفال، والتعريف بخط نجدة الطفل 16000، ولجان ووحدات الحماية العامة والفرعية، وآليات الإبلاغ والإحالة والتدخلات الوقائية والعلاجية ".