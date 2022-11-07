سوناك يتعهد بمضاعفة استثمارات التكيف مع المناخ لتصل لـ1.6 مليار دولار فى 2025

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك سيكشف عن العديد من الاستثمارات المناخية الجديدة فى كوب 27 فى محاولة لإعادة تأكيد قيادة المملكة المتحدة فى التغير المناخى بعد عام من استضافة بريطانيا لكوب 26 فى جلاسكو.

وبحسب الصحيفة، سيتعهد سوناك بأنه بموجب التزام بريطانيا بإنفاق 11.6 مليار استرلينى، أى 13.1 مليار دولار من التمويل المناخى الدولى، فإن البلاد ستضاعف تمويل التكيف المناخى ثلاثة أضعاف كجزء من تلك الميزانية، بعد أن تعهدت بـ 565 مليون دولار فى عام 2019، لتصل إلى 1.6 مليار دولار فى 2025.

وكانت صحيفة تايمز قد قالت إن سوناك، سيحث قادة العالم على استدعاء الإرادة الجماعية للحد من الارتفاع العالمى فى درجات الحرارة، وذلك بعد أن حذر الخبراء من أن آمال الحد من زيادة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية لا يمكن تحقيقه على الأرجح.

وسيقول سوناك فى كلمته: "لقد اجتمع العالم فى جلاسكو مع فرصة أخيرة لوضع خطة للحد من ارتفاع درجة الحرارة عالمية لتقف عند 1.5 درجة مئوية. والسؤال اليوم: هل يمكن أن نستدعى الإرادة الجماعية لتحقيق تل الوعود. اعتقد أننا بإمكاننا ذلك. من خلال الوفاء بالوعود التي قطعناها فى جلاسكو، ويمكننا تحويل نضالنا ضد التغير المناخى على مهمة عالمية لتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو نظيف.

وكانت شبكة سكاى نيوز، قالت، أمس الأحد، إن ريشى سوناك أقسم على إبعاد بريطانيا عن الوقود الأحفورى الملوث للبيئة، والتوجه إلى مزيد من الطاقة النظيفة من أجل تأمين إمدادات الطاقة، ليدحض بذلك مزاعم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التى قالت فيها أن التوسع فى استخدام النفط والغاز أمر حيوى.

وفى الكلمة التى سيلقيها سوناك، اليوم، أمام قمة المناخ COP27 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، سيجادل رئيس الوزراء البريطانى بأن الصدمة التى حدثت لأسواق الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد الحاجة على الانتقال لمصادر طاقة أرخص وأنظف وأكثر أمنا.