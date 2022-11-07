سوناك: بريطانيا ملتزمة بدفع 11.6 مليار جنيه إسترلينى لتمويل جهود التصدى لتغير المناخ

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنهم ملتزمين بدفع 11.6 مليار جنيه إسترليني، أعلنا عنها العام الماضي لتمويل المناخ الدولي.

وقال رئيس وزراء بريطانيا، خلال كلمته بقمة المناخ التي تستضيفها قمة شرم الشيخ، إن بريطانيا ما زالت ملتزمة بدفع 11.6 مليار جنيه إسترليني لتمويل جهود التصدي لتغير المناخ.

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، أن الخطة كانت تستهدف القيام بذلك على مدى خمس سنوات، لافتا إلى أن السرعة المحددة لذلك تعتمد دائما على أن تكون المشاريع جاهزة في الوقت المناسب.