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سقوط سقف منزل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية.. وتشكيل لجنة لفحص المنزل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:48 م
سقوط سقف منزل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية.. وتشكيل لجنة لفحص المنزل انهيار - أرشفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط سقف منزل بالدور الأرضى، دون خسائر بشرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحى وقوات الحماية المدنية، وتبين عدم وجود أى إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بسقوط سقف منزل بحى شرق شبرا الخيمة.

 

على الفور انتقل للموقع محمد على نائب رئيس الحى، ومأمور قسم ثان شبرا الخيمة، وإدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والحماية المدنية، والمهندس الاستشارى بالحى.

 

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف الدور الأرضى بمنزل ورثة شوقى محمد عفيفى بحارة أبوعوف موافى - متفرع من شارع داير الناحية البحرى ببهتيم دون أى إصابات بشرية، وجرى رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالكى العقار، وتشكيل لجنة من الحى لحسر الخسائر، وبيان ما إذا كان صادر قرار إزالة للمنزل من عدمه.

 


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