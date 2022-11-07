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سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:41 م
سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 24.20 للشراء، و24.30 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 24.20 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.20 جنيه للشراء.
 
24.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.20 جنيه للشراء.
 
24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24.20 جنيه للشراء.
 
24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.25 جنيه للشراء.
 
24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.23 جنيه للشراء.
 
24.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.29 جنيه للشراء.
 
24.35 جنيه للبيع.

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