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سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تحاول التوصل إلى تفاهم حول تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:47 م
سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تحاول التوصل إلى تفاهم حول تغير المناخ سامح شكرى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ وقضايا المناخ مسئولية تتعدى القارة الأفريقية ، حيث سبق قمة المناخ قمم سابقة منها قمة باريس ثم قمة جلاسجو ، ولابد من الاطلاع بدور رئيسى للعمل على زيادة الطموح لدى دول الأطراف لمواجهة التغيرات المناخية 
 
وأضاف وزير الخارجية خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تحاول التوصل إلى تفاهم حول تغير المناخ ، موضحا أن هناك الكثير من الفعاليات يتم تنظيمها على هامش المؤتمر، بجانب مبادرات تم طرحها وتنظيم شق رفيع المستوى فيما يتعلق بالقادة والموائد المستديرة واختيار الموضوعات التي يتم طرحها وإتاحة الفرصة للقادة في طرحها ويؤكد قدرة مصر في التعامل بفاعلية في التعامل مع قضايا المناخ.
 
وأوضح سامح شكرى، أن المؤتمر يتناول قضية ترتبط بدول العالم كافة وهو التغيرات المناخية، وهو أكبر مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في العام.

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