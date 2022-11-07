اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لا أولوية إلا إنقاذ الأرض..

سامح شكرى رئيس cop27 يصارح العالم بتحديات ملف المناخ.. إنفوجراف

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:49 ص
سامح شكرى رئيس cop27 يصارح العالم بتحديات ملف المناخ.. إنفوجراف سامح شكرى

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قال سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّه كان من المقدر من الجميع أن مبلغ الـ100 مليار دولار ليس بالقيمة التى تواجه التحديات المناخية على المستوى العالمى، موضحًا أن عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا، زعزع قدرا كبيرًا من الثقة، وبالتالى يجب أن تُبنى مرة أخرى وأن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التى نحتاجها ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها فى إطار استثمارى فى مجالات التخفيف والتكيف.

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية عددا من التصريحات نستعرض أبرزها من خلال الإنفوجراف التالى:

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ندعو إلى تحصين المؤتمر من أية مؤثرات جيوسياسية فلا أولوية إلا حماية الكوكب
 
التوترات المؤدية إلى اختلاف وتشاحن لا تخدم جهود معالجة الآثار المدمرة لتغيّر المناخ
 
هناك مبادرات وطنية وإقليمية ودولية تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ فى إطار الأمن الغذائى والمائى
 
نسعى لأن تحظى المبادرات بتأييد الدول الأطراف وترجمة تأييدها إلى تفعيل ومشروعات وتمويل
 
كان مُقدّرا من الجميع أن 100 مليار دولار غير كافية لمواجهة تحديات المناخ على مستوى العالم
 
عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزام الـ100 مليار دولار طوال سنوات زعزع قدرا كبيرا من الثقة
 
يجب أن نُعيد بناء الثقة مرة أخرى وأن نتجاوزها إلى القيمة الحقيقية للمبالغ المطلوبة 
 
علينا اللجوء إلى كل الوسائل لتوفير التمويل سواء من الحكومات أو القطاع الخاص والمجتمع المدنى

 


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