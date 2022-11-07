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سارة البطوطي: تغير المناخ خرج عن نطاق الكتب وأصبح في حياتنا طول الوقت

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:39 م
سارة البطوطي: تغير المناخ خرج عن نطاق الكتب وأصبح في حياتنا طول الوقت قمة المناخ
كتب محمد شعلان

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أكدت المهندسة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن قضية التغيرات المناخية تحتاج إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، قائلة: "كل يوم بنشوف في كارثة طبيعية متعلقة بالتغير المناخي، وتغير المناخ خرج عن نطاق الكتب وأصبح في حياتنا طول الوقت".
 
وأشارت سارة البطوطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن كلمات القادة اليوم كانت تحمل نفس الرسالة، وهي الرغبة في التطبيق وليس الكلام فقط، موضحة أن هذه الطاقة التي حاول كل القادة اشعار الناس بها وآن الأوان للعمل ولا توجد فرصة إلا من خلال العمل.
 
واستكملت: "العالم كله موجود في شرم الشيخ وفي طاقة ايجابية واحساس بالراحة النفسية فى المكان، وتشعر أن تنظيم قمة المناخ ليس جديد على مصر".
 

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