ريجيم ساتفيك أفضل طريقة لإنقاص الوزن على المدى الطويل.. اعرف تفاصيله

أطعمة يجب تناولها لفقدان الوزن في ريجيم ساتفيك
تتكون أنظمة ساتفيك الغذائية من الأطعمة الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وعصائر الفاكهة الطازجة وشاي الأعشاب.
قد يكون وعاء من السلطات النيئة خيارًا مثاليًا في ريجيم ساتفيك.
كيف تتجنب الانتفاخ الناتج عن حمية ساتفيك؟
الانتفاخ يرتبط دائمًا بتناول الكثير من السكر وأيضًا عند تناول أطعمة غير متوافقة من الشائع بالنسبة لنا أن نشعر بالانتفاخ بعد تناول الطعام بعد الأكل كجزء من الإفراط في تناول الطعام.
يمكن تجنب الانتفاخ من خلال ممارسة المباعدة بين الوجبات، وليس حشو جسمك بالكثير من السكر والكربوهيدرات في وجبة واحدة، وشرب الماء قبل أو بعد الوجبة بساعة وليس أثناء الوجبات، وعدم خلط العديد من أنواع الطعام المختلفة في وجبة واحدة.
الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها
يجب أن نتجنب الخيارات غير الصحية في نظامنا الغذائي. تجنب الأطعمة المصنعة بالكامل والمعبأة مسبقًا والغنية بالنكهات، والمقلية وتلك التي تحتوي على المزيد من السكر والملح.
يجب علينا أيضًا تجنب العصائر المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية للبقاء في صحة جيدة ولياقة بدنية.
التحكم في الحصة الغذائية: كيف تفقد الوزن من خلال ريجيم ساتفيك ؟
يقال إن شبعنا لا يتحقق فقط من خلال حجم الطعام الذي نستهلكه، ولكن أيضًا برائحة الطعام، وتقديم الطعام وأيضًا الطرق التي نستهلك بها الطعام بحصص أصغر وتقنيات الأكل البطيئة.
الأكل ببطء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن
كما أن عادات الأكل البطيئة توفر وقتًا كافيًا لدماغنا ليشعر بالشبع من الأكل ويطلب منا التوقف عن الأكل.
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