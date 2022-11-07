ريجيم ساتفيك أفضل طريقة لإنقاص الوزن على المدى الطويل.. اعرف تفاصيله

كتبت فاطمة خليل

أطعمة يجب تناولها لفقدان الوزن في ريجيم ساتفيك ريجيم ساتفيك Sattvic Diet هو نظام غذائي موصى به ل فقدان الوزن ، ويمكن اعتباره نمط حياة يمكن الالتزام به لفترة طويلة دون أن يسبب لك أضرار صحية، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكن تناولها خلال حمية ساتفيك وفوائد هذا النظام الغذائي لصحتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". تتكون أنظمة ساتفيك الغذائية من الأطعمة الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وعصائر الفاكهة الطازجة وشاي الأعشاب. قد يكون وعاء من السلطات النيئة خيارًا مثاليًا في ريجيم ساتفيك. كيف تتجنب الانتفاخ الناتج عن حمية ساتفيك؟ الانتفاخ يرتبط دائمًا بتناول الكثير من السكر وأيضًا عند تناول أطعمة غير متوافقة من الشائع بالنسبة لنا أن نشعر بالانتفاخ بعد تناول الطعام بعد الأكل كجزء من الإفراط في تناول الطعام. يمكن تجنب الانتفاخ من خلال ممارسة المباعدة بين الوجبات، وليس حشو جسمك بالكثير من السكر والكربوهيدرات في وجبة واحدة، وشرب الماء قبل أو بعد الوجبة بساعة وليس أثناء الوجبات، وعدم خلط العديد من أنواع الطعام المختلفة في وجبة واحدة.

وتجنب أي شكل من أشكال الوجبات الخفيفة مباشرة بعد الوجبة وأيضًا عن طريق تجنب الجلوس لفترة طويلة أو تناول الطعام مباشرة قبل أوقات النوم.



الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها يجب أن نتجنب الخيارات غير الصحية في نظامنا الغذائي. تجنب الأطعمة المصنعة بالكامل والمعبأة مسبقًا والغنية بالنكهات، والمقلية وتلك التي تحتوي على المزيد من السكر والملح. يجب علينا أيضًا تجنب العصائر المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية للبقاء في صحة جيدة ولياقة بدنية.

التحكم في الحصة الغذائية: كيف تفقد الوزن من خلال ريجيم ساتفيك ؟ يقال إن شبعنا لا يتحقق فقط من خلال حجم الطعام الذي نستهلكه، ولكن أيضًا برائحة الطعام، وتقديم الطعام وأيضًا الطرق التي نستهلك بها الطعام بحصص أصغر وتقنيات الأكل البطيئة.

يميل أجسامنا إلى تخزين السعرات الحرارية الزائدة التي نتناولها في وقت واحد وهذا يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر ويتم تخزين السكر الزائد على شكل دهون.

الأكل ببطء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن من خلال التحكم في كميات الطعان التي نتناولها ، نحاول فقط تزويد الجسم بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم في تلك اللحظة يمكن أن يساعد ذلك الجسم على استهلاكه في نفس الوقت وتجنب تخزين السعرات الحرارية على شكل دهون. كما أن عادات الأكل البطيئة توفر وقتًا كافيًا لدماغنا ليشعر بالشبع من الأكل ويطلب منا التوقف عن الأكل.

مضغ الطعام 32 مرة لتقسيمه إلى قطع أصغر سيسهل ذلك على القناة الهضمية هضمها وقد يساعدك الضغط الأقل على أمعائك على إنقاص الوزن بسهولة.