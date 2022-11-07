اليوم السابع
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روسيا تعلن القضاء على 300 جندي أوكراني خلال القتال على 3 محاور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:00 م
روسيا تعلن القضاء على 300 جندي أوكراني خلال القتال على 3 محاور أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع فى روسيا، اليوم الاثنين، القضاء على 300 جندي أوكراني، وذلك أثناء عمليات القتال بين الجانبين.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية- في تقرير، أوردته قناة "روسيا اليوم"- أن قواتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي أثناء التصدي لهجمات الجانب الأوكراني على ثلاثة محاور أساسية للقتال، وجرى إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في منطقة خيرسون، وست طائرات بدون طيار في دونيتسك، واعتراض 14 قذيفة من راجمات الصواريخ "هايمارس" و"أولخا".


وذكرت الدفاع الروسية أنه تم صد كل الهجمات الأوكرانية بنجاح وبلغت خسائرها أكثر من 110 قتلى على محور نيكولايف-كريفوي روج في خيرسون، ونحو 100 جندي على محور كوبيانسك بشمال لوجانسك، إضافة إلى نحو 120 قتيلا و130 جريحا على محور كراسني ليمان بشمال دونيتسك.


وأضافت أنه تم إصابة 7 نقاط قيادة و72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 186 منطقة، وتدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية في منطقة زابوروجيه، ومنشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في منطقة ميكولايف، مشيرة إلى أنه تم تدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية من طراز (S-300) ومنصة إطلاق ذاتية الحركة تابعة لمنظومة صواريخ (Buk-M1) الأوكرانية المضادة للطائرات.


وأكدت أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 331 طائرة، و170 مروحية، و2458 طائرة بدون طيار، و387 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6421 دبابة ومدرعة أخرى، و884 راجمة صواريخ، و3562 قطعة من المدفعية لا ميدانية ومدافع الهاون، إلى جانب 7109 مركبات عسكرية خاصة.


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