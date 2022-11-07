رسائل مهمة من الرئيس السيسى فى إطلاق القمة الرئاسية بـcop27.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نجتمع معًا اليوم، للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا، وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP-27 الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة "شرم الشيخ" مدينة السلام وأولى المدن المصرية، التي تعـرف طـريقـها نحــو التحــول الأخضــر والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم، لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج، تسهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة.

تغير المناخ أحد أكبر تحديات العالم ويتعين العمل على تنمية واستثمار الموارد مصر تهتم بالعمل مع الجميع لتعزيز التعاون وأودّ أن تعتبروها بلدا ثانيا لكم تغير المناخ من أخطر قضايا القرن العالمية.. أما آن لهذه المعاناة أن تنتهى؟ هناك شواهد تدعونا للتمسك بالأمل فى قدرة البشرية على صنع الأفضل مصر وضعت أهدافا طموحة عبّرنا عنها فى استراتيجة وطنية لمواجهة تغيّر المناخ نطوّر التشريعات وآليات العمل ونتحرك للاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف البرنامج الوطنى للاستثمار فى الطاقة والمياه والغذاء تجسيد لهذا الطموح المصرى التحول على صعيد تخفيض الانبعاثات الضارة يحتاج إلى خطوات ملموسة حرصنا على تسمية قمتنا الحالية "قمة التنفيذ" سعيا إلى إيجاد الحلول مواجهة تغير المناخ لن يتأتى إلا ببناء الثقة وقيام الدول المتقدمة بخطوات جادة على العالم المتقدم التحرك بشكل جاد لدعم الدول النامية والأقل نموا الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها على نحو غير مسبوق فى شتى أنحاء كوكبنا أفريقيا تتحمل مسؤوليتها فى مكافحة تغير المناخ والعالم يتوقع منا رسائل واضحة