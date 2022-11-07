اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:34 م
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رابطة تجار السيارات: أسعار العربات 2022 فى انخفاض مستمر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:00 م
رابطة تجار السيارات: أسعار العربات 2022 فى انخفاض مستمر أسامه أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات
كتبت : أمانى سمير

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قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة البيع في سوق السيارات شبه متوقفة، وإن أسعار السيارات في انخفاض، والدليل على ذلك اختفاء الأوفر برايس بالكامل من على أغلب الطرازات. 
 
وأوضح أبو المجد في تصريحاته، أن كل من قام بتخزين سيارات من موديلات 2022 تحديدا سوف يضطر إلى عمل تخفيضات وعروض حتى يستطيع استقبال الموديلات الجديدة 2023 .
 
يذكر أن أسعار السيارات في هبوط ملحوظ، وسوف يظهر استقرار أكثر لهذا القطاع في فترة زمنية قدرها الخبراء من شهرين إلي 4 شهور، ومع فتح الاستيراد بشكل تدريجي سوف تزداد أعداد السيارات ويكون لدي المواطن اختيارات أكثر وبالتالي الأسعار ستكون أفضل.

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