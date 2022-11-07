رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نفى بتعهداتنا بمجال التمويل

كتب أحمد عرفة

ألقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة أمام قمة COP27 بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

وقال رئيس وزراء بريطانيا: وضعنا تشريعات للوصول إلى الحياد الكربوني، موضحا أنه في جلاسكو أكدنا أهمية الحفاظ على الغابات.

وأضاف ريشى سوناك، أنه يجب أن نفي بتعهداتنا بمجال التمويل، موضحا أن بريطانيا ستفي بتعهدها المالي بمقدار 11.7 مليار جنيه إسترليني لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: نواجه تحديات كبيرة في أمن الطاقة بعد الحرب التي شنها فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.