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رئيس وزراء باكستان: Cop27 يشكل مستقبلا لكفاحنا ضد تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:09 م
رئيس وزراء باكستان: Cop27 يشكل مستقبلا لكفاحنا ضد تغير المناخ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
كتب أحمد جمعة

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على أهمية نجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) المنعقدة في شرم الشيخ.

وسلط شهباز شريف، في تغريدة اليوم، الإثنين، الضوء على أهمية المداولات التي يشارك فيها قادة العالم في المؤتمر، قائلا إنها "ستشكل مستقبل كفاحنا ضد تغير المناخ".

وأشار إلى أزمة المناخ بأنها "تحدي القرن"، مضيفا أنه من "واجبنا ترك بيئة نظيفة وخضراء للأجيال القادمة"، حسبما أوردت صحيفة (/إكسبريس تريبيون) الباكستانية.

وتشارك في Cop27 ضمن الوفد الباكستاني وزيرة المناخ شيري رحمن؛ بهدف حمل العالم على الالتزام بمساعدة دول مثل باكستان على التعامل مع "الخسائر والأضرار" المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعرضت باكستان لكوارث مناخية متتالية في السنوات الأخيرة مثل الفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات، وتكافح من أجل العثور على التمويل الذي تحتاجه للتعافي من الفيضانات غير المسبوقة التي بدأت في يونيو الماضي، وأغرقت ثلث الدولة.

 

 


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