

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمنى بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، والتى تم خلاله بحث عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.



وأحاط رئيس الوزراء، اليمني أعضاء المجلس بالتحركات الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد ورفض تجديد الهدنة وممارساتها التي تثير العنف والتوتر والفوضي في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه، وان الوصول الى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة.. مؤكدا ان لجوء مليشيا الحوثي الى استهداف المدنيين واستمرار حصارها على المدن وخاصة تعز والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية ورفض تجديدها هو الوجه الحقيقي لهذه المليشيات الاجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.



واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع ، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.